На Львівщині після сімейної сварки до лікарні госпіталізували трьох осіб

В Стрийський відділ поліції 21 червня близько 22.00 надійшло повідомлення від диспетчера швидкої допомоги про те, що у медичний заклад із тілесними ушкодженнями доставлено двох чоловіків та одну жінку. В одного з потерпілих лікарі діагностували «відкриту черепно-мозкову травму, відкритий вдавлений перелом кісток черепа, забій головного мозку, забійні рани голови». В іншого чоловіка та у жінки медики діагностували проникаючі ножові поранення тіла.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції області.

Як зазначається у повідомленні, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що потерпілі є родичами і проживають разом в одному з сіл Стрийського району. Тілесні ушкодження отримали під час сімейної сварки, яка виникла між ними близько 21.30.

50-річний чоловік повернувся додому напідпитку і почав конфліктувати з своєю 44-річною дружиною та 72-річним тестем. Тесть вийшов на подвір’я, взяв сокиру і наніс своєму зятеві удар по голові. Після цього травмований зять пішов у будинок, взяв кухонний ніж і двічі вдарив ним свою дружину в область грудної клітки та сечового міхура, а також завдав одне ножове поранення в область живота своєму тестеві.

Усіх учасників конфлікту госпіталізовано в центральну районну лікарню.

З місця події правоохоронці вилучили сокиру та п’ять кухонних ножів.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.