На Львівщині під час руху загорівся автомобіль який перевозив військових

На Львівщині під час руху автодорогою «Київ – Чоп» сталося займання автомобіля УАЗ, яким перевозили військовослужбовців зі Львова на Рівненський військовий полігон.

Як повідомили у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, подія сталася 6 червня у Бродівському районі. Під час руху автомобіля УАЗ, який належить одній з військових частин Львівщини, в ньому загорівся двигун. Військовослужбовці загасили вогонь, кілька з них отримали незначні опіки та тілесні ушкодження.

У медіа-центрі повідомили, що загрози життю військовослужбовцям немає, причини займання у моторному відсіку автомобіля встановлюються.

Як повідомили у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, 6 червня о 15:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу поблизу міста Броди в автомобілі УАЗ-452.

Внаслідок пожежі отримав опіки руки та передпліччя 48-річний водій автівки.

Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Вогнем знищено відсік двигуна, частково салон автомобіля, інформує УНІАН.