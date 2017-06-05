На Львівщині під час лобового зіткнення авто загинуло двоє осіб, постраждало подружжя з дітьми

На Львівщині внаслідок лобового зіткнення автомобілів «ВАЗ-2106» і Рeugeot-5008 на місці ДТП загинули водій і пасажир «ВАЗу», ще п’ятеро осіб травмовані.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 4 червня о 20.50 у селі Підгайчики Золочівського району.

Внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів загинули 47-річний водій і 33-річний пасажир автомобіля «ВАЗ-2106» – мешканці Львова.

З травмами різного ступеню важкості до медичних закладів доставлено 40-річного водія Рeugeot-5008, а також чотирьох пасажирів іномарки: 40-річну дружину і трьох їхніх дітей, дівчат віком 19, 13 та 6 років, мешканців міста Золочів.

Всі обставини автопригоди встановлюються, повідомляє УНІАН.