На Львівщині під час грози загинув скутерист

У Сокальському районі Львівщини 29 червня загинув 36-річний водій скутера.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 29 червня о 16:04 на вул. Центральній, неподалік шахти №6 в с. Сілець Сокальського району, водій скутера, житель м. Червонограда їдучи з роботи мопедом «Хонда» із шахти №6 “Лісова” в напрямку Соснівського перехрестя, не впорався з керуванням, перекинувся та загинув на місці події.

Причина події – з’ясовується. Проводиться дослідча перевірка.

За інформацією з власних джерел, водієм скутера був працівник шахти «Лісова». У той час коли він повертався з роботи, здійнявся сильний вітер, гроза, одна з гілок дерева впала на дорогу і потрапила в колесо скутера. Раптове попадання гілки в колесо могло спричинити ДТП зі смертельними наслідками.