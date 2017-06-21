На Львівщині під час ДТП загинув 21-річний пасажир іномарки.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 21 червня о 17:10 поблизу с. Хлівчани Сокальського району на автодорозі Пристань-Хлівчани 28-річний водій легкового автомобіля “БМВ”, місцевий житель, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП 21-річний пасажир автомобіля, місцевий житель, від отриманих травм помер на місці події.

Водій автомобіля госпіталізований до Червоноградської міської лікарні.