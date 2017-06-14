На Львівщині перекинувся військовий «КАМАЗ» з рідиною для створення димової завіси

Військова прокуратура розслідує обставини ДТП, яку спричинив строковик з Львівщини.

Як повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону, 13 червня 2017 року, близько 10.00, військовослужбовець строкової служби однієї з військових частин Львівщини, керуючи військовим транспортним засобом марки «КАМАЗ» поблизу с. Завидовичі Городоцького району, порушив правила водіння і вчинив дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок ДТП спецмашина з’їхала в кювет і перекинулась, а вказаний солдат отримав тілесні ушкодження.

За вказаним фактом військова прокуратура Львівського гарнізону зареєструвала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 КК України (порушення правил водіння спеціальної машини, що спричинило потерпілому ушкодження). Досудове розслідування триває.

На місці події працювали слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону, рятувальники та криміналіст. Установлено, що внаслідок ДТП на дорогу розлилась рідина, яку військові застосовують для створення димової завіси в навчаннях та бойових діях. Загрози для здоров’я та життя містян, а також навколишнього середовища немає. Окрім того, рятівники здійснили промивку дорожнього полотна.