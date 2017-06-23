На Львівщині іномарка злетіла з траси у кювет: пасажир загинув, водій у лікарні

На Львівщині під час ДТП одна особа загинула, одна – травмована.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 21 червня о 17:10, поблизу с. Хлівчани Сокальського району, 28-річний водій легкового автомобіля “БМВ”, місцевий житель, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП 21-річний пасажир автомобіля, місцевий житель, від отриманих травм помер на місці події.

Водій автомобіля госпіталізований до Червоноградської міської лікарні у стані середньої важкості.

Причина події – з’ясовується. Проводиться дослідча перевірка.