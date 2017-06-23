На Львівщині Держархбудінспекція домоглася накладення штрафу на порушника будівництва

Львівським апеляційним адміністративним судом підтверджено правомірність накладення штрафу на ПрАТ «УКРАГРО НПК» за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Як повідомляється на офіційному сайті ДАБІ, під час планової перевірки Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області встановлено факт експлуатації реконструйованого комплексу будівель торгової бази під комплекс зі зберігання добрив в урочищі «Промисловий центр» 12 Смільнівської сільської ради Бродівського району без відповідних дозвільних документів. Зокрема, посадовими особами Інспекції виявлено, що замовник зберігає та відвантажує продукцію без здачі об’єкта будівництва в експлуатацію.

Замовник будівництва намагався уникнути відповідальності у вигляді штрафу шляхом подання позовної заяви до суду, однак спочатку Львівський окружний адміністративний суд, а згодом Львівський апеляційний адміністративний суд прийняли рішення на користь органу архбудконтролю.

Таким чином, порушник містобудівного законодавства повинен сплатити до державного бюджету штраф в розмірі 144 тис. грн.