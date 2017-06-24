На Львівщині крадіжки електрокабелів на залізниці спричиняють кількагодинні затримки руху потягів

У Львівській області через крадіжки електрокабелів на залізниці на кілька годин затримують рух потягів.

Як повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 24 червня вранці машиніст електропоїзда «Самбір-Стрий» поблизу села Кульчиці Самбірського району виявив відсутність близько 400 метрів електрокабелю.

За інформацією департаменту, затримка руху залізничного транспорту на даній ділянці залізниці становила понад дві години.

Разом з тим, як повідомили у відділі комунікацій поліції Львівської області, через крадіжку мідного дроту з повітряної лінії швидкісний поїзд «Інтерсіті+» простояв майже дві години.

Як зазначається у повідомленні, 22 червня о 06.30 надійшло повідомлення, що на залізничній станції «Гаї Верхні» виявлено крадіжку мідного дроту, внаслідок чого на 115 хвилин було затримано рух швидкісного потягу «Інтерсіті +» «Трускавець – Київ-Дарниця».

Як з’ясували правоохоронці, загалом з повітряної лінії викрали 90 метрів контактного мідного дроту.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкцією статті передбачено покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років, повідомляє УНІАН.