На Київщині виявлено 60 тонн львівського сміття

У Київській області виявлено чергову ”партію” самовільно вивантаженого львівського сміття вагою 60 тонн.

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Київській області, сьогодні на спецлінію обласної поліції «102» надійшло повідомлення від громадян, що у полі поблизу автодороги «Бориспіль – Баришівка» невідомі викинули велику кількість побутових відходів.

Слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції виявила понад 60 тонн сміття. При проведенні огляду знайдено документацію з різних закладів м.Львова.

На даний час проводяться оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до організації та незаконного транспортування сміття.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.