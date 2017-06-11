На Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова знову горіло сміття

На Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова знову виникла пожежа.

Як повідомляє у Facebook Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, пожежа виникла 10 червня близько 18.20.

«Вогнем знищено сміття на площі 10 м2. Пожежу локалізовано о 18.53, ліквідовано о 19.15 силами двох пожежних підрозділів у складі 9 осіб та 2 одиниць техніки», – йдеться у повідомленні ЛОДА.

Того ж дня близько 12.50 також виникла пожежа на сміттєзвалищі у місті Броди.

«Вогнем знищено сміття на площі 20 м2. Пожежу ліквідовано о 14.41 силами одного пожежного підрозділу у складі 4 осіб», – зазначили в облдержадміністрації.

