На Добротвірській ТЕС гасили пожежу

16 червня, о 8:30, на ДТЕК Добротвірській ТЕС під час включення в мережу через неповнофазне включення вимикача відбулося загорання кабелів від вимикача до генератора ТГ№6 електростанції.

Про це повідомили у відділі комунікацій ДТЕК Західенерго.

Як зазначається у повідомленні, силами працівників добровільної пожежної дружини ТЕС, до прибуття Державної служби з надзвичайних ситуацій Кам’янка-Бузького району, о 8:52 загоряння було локалізовано. Постраждалих немає. Виданий наказ ПАТ ДТЕК «Західенерго» про проведення розслідування, до котрого будуть залучені представники Державної інспекції з експлуатації електричних мереж Львівської області.

Довідка

ДТЕК Енерго – операційна компанія, що відповідає за видобуток вугілля, генерацію і дистрибуцію електроенергії в структурі енергетичного холдингу ДТЕК. В.о. генерального директора ДТЕК Енерго – Дмитро Сахарук.