На будівельному майданчику у Львові впав кран

28 червня на вул. Кульпарківській, 230а у Львові впав будівельний кран. Про це повідомляють у групі Варта-1, де також опублікували фото з місця події.

У прес-службі ГУ НП у Львівській області підтвердили цю інформацію та додали, що унаслідок події ніхто не постраждав. Прес-служба Львівської міської ради повідомляє, що унаслідок падіння крану ушкоджень зазнали дві машини, які були припарковані поблизу.

На території, де впав кран, ведеться будівництво багатоповерхівки. Забудовником є ТзОВ «Макроекобуд». Причини події з’ясовують правоохоронці, пише zaxid.net.

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