На автодорогах Львівщини введено обмеження руху для великогабаритного транспорту

З метою збереження дорожнього покриття автомобільних доріг від руйнування великоваговими транспортними засобами у період спекотної погоди, обмежується проїзд територією Львівської області великовагового автомобільного транспорту загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн у денний час доби з 10.00 до 22.00 у разі підвищення температури повітря понад +28ºС.

Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, обмеження руху не розповсюджується на транспортні засоби, які здійснюють перевезення вантажів, що швидко псуються, та ті, які використовуються під час ліквідації наслідків стихійних явищ або надзвичайних ситуацій.

Служба автомобільних доріг у Львівській області звертається до водіїв та авто перевізників щодо недопущення руху великовагового транспорту в період підвищеної температури повітря більш ніж +28ºС, з метою запобігання руйнування дорожнього полотна та збереження дорожньої інфраструктури, що потребує значних матеріальних затрат по її відновленню.

Нагадуємо, в літній період на дорогах області діє 51 пункт відстою великовантажного транспорту.