Міжнародний олімпійський комітет включив в програму Ігор-2020 15 нових дисциплін

Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення про включення в програму Ігор-2020 15 нових дисциплін.

Як повідомляє прес-служба МОК, рішення було прийнято 9 червня на засіданні Виконкому МОК у швейцарській Лозанні. У програму Ігор увійдуть: змішана естафета в легкій атлетиці 4 по 400 метрів, змішані командні змагання з дзюдо та стрільби з лука, змагання з баскетболу серед команд 3 на 3; змішані змагання з настільного тенісу; командні змагання з фехтування серед чоловіків і жінок; змішана естафета з триатлону; комбінована естафета з плавання 4 по 100 метрів; змагання з плавання на дистанції 800 метрів у чоловіків і 1500 метрів у жінок, а також змагання з фрістайлу BMX у чоловіків і жінок і чоловічий і жіночий медісон у велотреку.

Олімпіада-2020 відбудеться в Токіо з 24 липня по 9 серпня.