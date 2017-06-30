Міська рада Львова передала повноваження з вивезення сміття з міста Львівській ОДА

Під час засідання сесії Львівської міської ради 29 червня депутати розглянули та прийняли ухвалу “Про організацію вивезення твердих побутових відходів у м. Львові на період до 30.06.2019” з зауваженнями.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, за ухвалу із трьома правками проголосувало 55 депутатів.

Як повідомлялось раніше, на вимогу голови ЛОДА щодо передачі повноважень управління ТПВ обласній державній адміністрації, місто підготувало проект ухвали, який мав сьогодні розглядатись на сесії. Однак зранку мерія отримала інший проект ухвали щодо передачі повноважень щодо організації вивезенням ТПВ з міста від Львівської обласної державної адміністрації. Після перерви в роботі сесії Львівської міської ради було сформовано робочу групу, яку очолив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, що мала підготувати й подати на розгляд сесії остаточний варіант ухвали. У склад робочої групи увійшов: директор департаменту з питань поводження з відходами Іван Рудницький, в.о.директора юридичного департаменту Мирослав Гавриляк, депутат Роман Іванців, депутат Юрій Мельник. Відтак було напрацьовано проект ухвали, який і обговорювали в сесійній залі депутати.

Нею передбачено надання на період до 30.06.2019 згоди на поширення на територію м. Львова повноваження Львівській обласній державній адміністрації щодо вирішення питань збирання, зберігання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

“Це не той проект ухвали, який мені подобається. Це те, що напрацювала робоча група”, – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Під час обговорення ухвали депутат Юрій Кужелюк вніс пропозицію, долучити до тексту ухвали пункт, яким заборонити облаштування полігону ТПВ на території міста Львова і на ТЕЦ-2.

Ігор Телішевський запропонував до п. 2 додати термін “з 1 червня 2016 року”, а також пункт про те, щоб “забезпечити зважування ТПВ, які збирають і вивозять за межі Львова”.

Відтак,проект ухвали проголосували вцілому з такими поправками:

– про заборону облаштування полігону на території міста Львова та ТЕЦ-2.

– до пункту 2 “Звернутися до Державної аудиторської служби України для проведення аудиту використання коштів міського бюджету м. Львова на вивезення та захоронення твердих побутових відходів з території міста Львова” додали “з 1 червня 2016 року”.

– забезпечити зважування та контроль вивезення сміття.

Подаємо текст ухвали без правок, які з голосу вносили депутати:

Про організацію вивезення твердих побутових відходів у м. Львові на період до 30.06.2019

З метою недопущення погіршення санітарного та епідемічного стану на території м. Львова, уникнення екологічної катастрофи, забезпечення комфортних умов перебування на території міста мешканців та гостей, керуючись Бюджетним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про місцеві державні адміністрації“, розглянувши пропозиції, викладені у листі голови Львівської обласної державної адміністрації від 22.06.2017 № 5/19-4352/0/2-17-10, міська рада ухвалила:

Надати на період до 30.06.2019 згоду на поширення на територію м. Львова повноваження Львівській обласній державній адміністрації щодо вирішення питань збирання, зберігання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, у тому числі:

1.1. Затвердження схеми санітарного очищення та впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на період до 30.06.2019.

1.2. Затвердження норм надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на період до 30.06.2019.

1.3. Визначення на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, які будуть здійснювати вивезення твердих побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами на адміністративній території міста Львова з моменту закінчення діючих договорів з перевізниками на період до 30.06.2019.

1.4. Подання за попереднім погодженням Львівською обласною державою адміністрацією на затвердження виконавчому комітету Львівської міської ради тарифів на вивезення твердих побутових відходів.

1.5. Право укладати угоди з постачання твердих побутових відходів з адміністративної території міста Львова на об’єкти захоронення та утилізації твердих побутових відходів з терміном дії до 30.06.2019.

Звернутися до Державної аудиторської служби України для проведення аудиту використання коштів міського бюджету м. Львова на вивезення та захоронення твердих побутових відходів з території міста Львова. Надати кошти з міського бюджету м. Львова у вигляді субвенції Львівському обласному бюджету у сумі 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. для відшкодування виконавцям фактично наданих послуг з вивезення твердих побутових відходів фактичних додаткових витрат на їх перевантаження, перевезення та будь-яких інших заходів, пов’язаних із захороненням та утилізацією, а також виплата субвенцій місцевим бюджетам, у тому числі на виконання Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони/звалища захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, що утворюються у місті Львові. Перерахунок вказаної суми здійснювати рівними щомісячними платежами до 10 числа кожного поточного місяця протягом 2017 року.

4 Передбачати у міському бюджеті м. Львова кошти у сумі 300 000 000 (триста мільйонів) грн. – на 2018 рік та 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. – на 2019 рік для надання субвенцій Львівському обласному бюджету на відшкодування виконавцям фактично наданих послуг з вивезення твердих побутових відходів фактичних додаткових витрат на їх перевантаження, перевезення та будь-яких інших заходів, пов’язаних із захороненням та утилізацією, а також виплата субвенцій місцевим бюджетам, у тому числі на виконання Меморандуму про співпрацю між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Львівською міською радою та органами місцевого самоврядування, на території яких розташовані полігони/звалища захоронення твердих побутових відходів, щодо поводження з твердими побутовими відходами, що утворюються у місті Львові. Перерахунок вказаної суми здійснювати рівними щомісячними платежами до 10 числа кожного поточного місяця до 30.06.2019.

Передати Львівське комунальне підприємство “Транспортна фірма “Львівспецкомунтранс“ у порядку організації тимчасового управління Львівській обласній державній адміністрації на період до 30.06.2019, умови якого визначаються окремим договором між Львівською міською радою та Львівською обласною державною адміністрацією, у частині вивезення твердих побутових відходів з адміністративної території м. Львова. Виконавчому комітету Львівської міської ради у десятиденний термін забезпечити передачу цього підприємства відповідно до законодавства України. Скасування цієї ухвали чи визнання її такою, що втратила чинність, не є підставою для припинення договірних зобов’язань, що виникнуть на її підставі. Визначені цією ухвалою заходи і фінансові зобов’язання Львівської міської ради є вичерпними. Надати право виконавчому комітету Львівської міської ради у міжсесійний період приймати рішення щодо внесення змін до міського бюджету м. Львова у випадках, передбачених у пунктах 3 та 4 цієї ухвали, з подальшим затвердженням міською радою. Контроль за виконання ухвали покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.