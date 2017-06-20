Мер Львова Садовий їде до Києва на зустріч з голодуючими депутатами від «Самопомочі»

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що сьогодні терміново виїжджає до Києва, щоб зустрітися з трьома народними депутатами від партії «Самопоміч», які голодують біля Адміністрації президента України.

Про це він повідомив сьогодні під час брифінгу у Львові.

«Я постійно спілкуюся і з Олегом Березюком, і з Оксаною Сироїд, з Тарасом Пастухом. Я сьогодні планую до вечора туди добратися. Думаю до 20.00 я до них приїду і буду спілкуватися. Щодо зустрічі з президентом, чи вона буде – я не знаю. Якщо президент буде вважати за потрібне», – сказав Садовий.

Як повідомлялося, заступник голови ВР України Оксана Сироїд, яка обиралася до парламенту по списку «Самопомочі», голова фракції Олег Березюк та народний депутат України з цієї фракції Тарас Пастух продовжують голодування біля АП, вимагаючи вирішення питання із вивезенням львівського сміття.