Матч відбору ЧС-2018 Україна – Туреччина пройде в Харкові

Матч 7-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу-2018 Україна Туреччина пройде в Харкові на ОСК “Металіст”, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Гра відбудеться 2 вересня 2017 року і розпочнеться о 21.45.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року збірна України провела товариський матч з командою Сербії (2:0). Також свої офіційні міжнародні матчі з 2017-го року тут проводить донецький “Шахтар”. До цього Харків був на кілька років виключений із списку міст, де проводяться міжнародні матчі, через близькість до зони збройного конфлікту на сході України.

У неділю, 11 червня, збірна України обіграла команду Фінляндії з рахунком 2:1. Команда Андрія Шевченка в групі відбору ЧС-2018 ділить 3-4 місця зі збірною Туреччини (11 очок), поступаючись лідерам групи – Хорватії та Ісландії – по 13 балів.