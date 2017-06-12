Львів’яни знову перекрили дороги, вимагають вивезти сміття

Жителі Львова заблокували транспортний рух вулицею Володимира Великого через проблеми із вивезенням сміття Про це повідомляють у групі Варта1 на Facebook.

“Володимира Великого, 5. Люди перекрили рух. Сміття”, – написав у групі Варта1 депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Блокада дороги розпочалась о 18:00. Кілька десятків активістів ходили по пішохідному переходу та перешкоджали руху авто, пише Експресо ТV.

Водночас у Facebook-спільноті Варта1 повідомляють про акції протестів на розі вулиць Наукової та Тролейбусної.

Нагадаємо, що ввечері, 8 червня, мешканці Львова перекрили деякі вулиці барикадами зі сміття, вимагаючи вивезти відходи з майданчиків.