Львівську мерію атакував вірус-вимагач Petya

У Львові жертвами хакерської атаки стала міська рада і медіахолдинг ТРК «Люкс».

Як повідомила керівник прес-служби Львівської міської ради Христина Процак, після обіду через технічні збої призупинена робота всіх сервісів та інформаційних систем Львівської міської ради, не працює також сайт Львівської міської ради.

«Призупинений документообіг та робота центрів надання адміністративних послуг міста Львова. «Гаряча лінія» міста працює, телефонні дзвінки приймаються, але записуються вручну», – зазначила Христина Процак.

Також, «24 канал» повідомив, що скоєно вірусну атаку на медіахолдинг ТРК «Люкс».

«На медіахолдинг ТРК «Люкс», до складу якого входять «24 Канал», національна мережа радіостанцій «Радіо Люкс» та «Радіо Максимум», а також низка популярних інтернет-сайтів, скоєно нищівну вірусну атаку. Впливу атаки зазнали редакції медіахолдингу у Києві та Львові. Наразі спеціалісти намагаються відновити роботу медіа холдингу», – зазначається у повідомленні на сайті «24 Каналу».

Комп’ютерний вірус, який 27 червня атакував Україну, — це вірус Petya.A. Як пише LB.ua, про це повідомила компанія «Нова пошта», яка стала жертвою хакерів.

«Через масовану атаку вірусу Petya.A на наші інформаційні системи, відділення і контакт-центри тимчасово не можуть обслуговувати клієнтів. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відновити роботу найближчим часом. Вдячні вам за розуміння, обіцяємо інформувати про перебіг подій», — йдеться в повідомленні «Нової пошти» у Фейсбук.

Також повідомляється, що атаки зазнав сайт Кабінету міністрів та підприємство «Укрпошта».

У 2016 році видання «Хакер» в замітці про виявлення цього вірусу писало, що це локер-шифрувальник.

Тоді Petya атакував фахівців з кадрів, розсилаючи фішингові листи. У листах були послання нібито на резюме від кандидатів на будь-яку посаду. До листів додавалася посилання на повне портфоліо, файл якого розміщувався на Dropbox. Замість портофліо за посиланням розташовувався вірус.

Запуск файлу призводив до краху системи і подальшого перезавантаження. Після цього завантажувався екран блокування Petya. Вимагач повідомляв потерпілому, що всі дані на його жорстких дисках були зашифровані і відновити їх неможливо.

27 червня в Україні відбулася хакерська атака, внаслідок якої постраждали чимало українських компаній. Невідомим вірусом уражено кілька українських банків, державні та комерційні підприємства.

«Ми зазнали хакерської атаки. Змушені були вимкнути всі комп’ютери, очікуємо дозволу на включення від служби безпеки», – повідомили у прес-службі «Київенерго».

В НБУ теж попередили банки та інших учасників фінансового сектору про зовнішню хакерську атаку.

Також на медіахолдинг ТРК «Люкс» було скоєно хакерську атаку.

За матеріалами Zaxid.net