Львівські «Карпати» підписали контракт з іспанським наставником Серхіо Наварро.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, новий головний тренер «зелено-білих» народився 17-го жовтня 1979-го року. Навчався в університетах Кастельону, Валенсії та Барселони.

Перший тренерський досвід отримав у сезоні 2004/2005 років, коли працював у структурі іспанського клубу «Кастельон» (протягом кількох років був наставником у командах різних вікових категорій).

У 2011-му році вперше вирушив за кордон і зайняв пост методологічного директора казанського «Рубіна» (команда здобула Кубок Росії у 2012-му і вийшла до чвертьфіналу Ліги Європи), а також помічника головного тренера Курбана Бердиєва.

Паралельно Серхіо Наварро проводив навчання в школі тренерів у Валенсії (Іспанія).

Протягом останніх трьох сезонів виконував функції методологічного директора іспанського «Вільярреалу».

До штабу Серхіо Наварро увійдуть два іспанських помічники: асистент Іван Медай і тренер з фізпідготовки Хосе Пастор, який працював у «Вільярреалі», білоруському БАТЕ, російських «Рубіні», «Кубані» та «Ростові». З останнім клубом став срібним призером чемпіонату Росії. До тренерського штабу також ввійдуть Михайло Дячук-Ставицький, який раніше працював тренером молодіжної команди та тренер по роботі з воротарями Володимир Марчук, який аналогічні функції виконував у команді Олега Дулуба.