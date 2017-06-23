Львівська ОДА заявляє про початок вивезення сміття зі Львова

Зі Львова сьогодні розпочався вивіз накопиченого сміття.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні, 23 червня, у Львівській ОДА відбулась нарада з перевізниками твердих побутових відходів.

Обласний департамент житлово-комунального господарства розробив маршрути вивозу твердих побутових відходів із міста.

«Відтак, від сьогодні нагромаджені 6 500 тонн відходів розпочнуть вивозити із сміттєвих майданчиків на полігони області, які зазначені у попередньо підписаному меморандумі. Перевізники обіцяють завершити вивезення сміття впродовж 2 тижнів», – зазначили у прес-службі ОДА.

На які саме полігони області вивозять сміття, у Львівській ОДА не повідомили.

Також у прес-службі підтвердили, що мова йде про «нагромаджені 6 500 тонн відходів», тоді як, за даними Львівської міської ради, станом на 23 червня, у місті накопичилося 12 тис. тонн сміття.

«Ми оперуємо цифрою 6 500 тонн сміття», – заявили у прес-службі, не коментуючи дані Львівської міської ради.

Керівник прес-служби Львівської міської ради Христина Процак, коментуючи наявну кількість накопиченого сміття у Львові станом на сьогодні, зазначила, що цифра у 12 тис. тонн загалом включає в себе «накопичене сміття на майданчиках міста, на двох перевантажувальних станціях сміття на вулицях Пластовій та Богданівській, а також сміття яким завантажені сміттєвози, які очікують на виїзд».