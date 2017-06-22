Львівська ОДА вимагає, щоб міська рада передала їй функції з вивозу сміття зі Львова

У четвер, 22 червня, голова Львівської ОДА Олег Синютка звернувся до міського голови Львова Андрія Садового з тим, щоб міська рада делегувала ЛОДА функції управління твердими побутовими відходами на найближчих два роки.

Про це Олег Синютка розповів на брифінгу журналістам, повідомляє Zaxid.net.

«Досить знущатись над львів’янами на догоду своїм політичним амбіціям та виконувати замовлення на дестабілізацію ситуації в державі», – йдеться у зверненні Синютки.

Львів також має виділити 300 млн грн субвенції на рік для вивозу сміття обласному бюджету та передати у тимчасове управління ЛКП «Львівспецкомунтранс» на період дії повноваження з вивозу ТПВ. У свою чергу обласна влада бере на себе відповідальність протягом 20 днів очистити місто від сміття, а також протягом двох років здійснювати регулярне вивезення ТПВ зі Львова. За словами Синютки, до 2019 року ЛОДА зобов’язується ввести в експлуатацію комплекс з переробки відходів на території області.

За словами Олега Синютки, Андрій Садовий має 30 днів, щоб відповісти на це звернення. Однак, зважаючи на критичну ситуацію з вивозом сміття з міста, Синютка очікує відповідь уже у найближчі дні.

22 червня, у офісі ЛКП «Львівспецкомунтранс» відбуваються обшуки. За словами директора «Львівспецкомунтрансу» Тараса Стефанишина, через вилучення документів правоохоронцями підприємство може зупинити свою роботу.

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на звернення Олега Синютки щодо делегування ЛОДА функцій з поводження з ТПВ у Львові. Він назвав вимогу Синютки ультиматумом, виконання якого зніме сміттєву блокаду зі Львова. Садовий також пообіцяв оголосити свою позицію завтра на брифінгу для журналістів.

Додамо, що сьогодні, 22 червня, у Львові засідатиме обласна комісія з надзвичайних ситуацій, яка вийде на скайп-зв’язок з державною комісією з надзвичайних ситуацій. Як вчора зазначив віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко, одним зі питань, які розглядатиме комісія, буде делегування функцій поводження з ТПВ у Львові Львівській ОДА.

Нагадаємо, що Львівська міська рада оприлюднила сотні відмов міський та селищних голів Львівщини та інших областей країни щодо прийому сміття зі Львова. Водночас Олег Синютка стверджує, що зможе домовитись зі полігонами у Львівській області щодо прийому ТПВ зі Львова на довготермінову перспективу. ЛОДА уже двічі одноразово очищувала місто від сміття, однак після цього полігони проводжували відмовляти Львову у прийомі сміття і у місті знову виникала критична ситуація.