Львівська облрада закликає силовиків покарати учасників силового захоплення облради

Депутати Львівської обласної ради ухвалили заяву до керівників силових відомств держави і Львівщини з закликом покарати організаторів та окремих активних учасників силового захоплення Львівської обласної ради, яке мало місце 30 травня.

Дану заяву сьогодні, 1 червня, на сесії обласної ради підтримали 59 депутатів, передає УНІАН.

Не підтримали заяву депутати від ВО «Свобода» та «Самопомочі». Всього у Львівській обласній раді 84 депутати.

Депутати висловили протест «проти будь-яких спроб впливати у силовий спосіб на процес прийняття рішень найвищим представницьким органом області» і вимагають від генпрокурора України Юрія Луценка, голови СБУ України Василя Грицака, міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, голови Національної поліції України Сергія Князєва, прокурора Львівської області Юрія Квятківського, начальника головного управління Національної поліції України у Львівської області Валерія Середи, начальника регіонального управління Служби безпеки України Олександра Ткачука «виявити та співрозмірно з провиною покарати організаторів та окремих активних учасників силового захоплення Львівської обласної ради».

У тексті заяви зазначається, що події, що сталися під час сесії Львівської облради 30 травня, викликають обурення. Прикриваючись вимогами, значну кількість яких поділяє більша частина депутатських фракцій обласної ради, організатори провокації реалізовували зовсім інші завдання.

«Складається враження, що головною метою було створити телевізійну картинку на майбутній період. Але картинка вийшла дуже неприваблива: жінки, що постраждали, травмовані правоохоронці, розтрощене приміщення, елементи «руського міра» в приміщенні, де творилась новітня історія України», – зазначається у зверненні.

Також депутати наголошують, що «спроба прикритись учасниками АТО лише ображає гідність учасників українсько-російської війни» і закликали політичні сили відмовитись «від практики агресивного нав’язування своєї позиції суспільству».

Як повідомлялося, 30 травня представники ВО «Свобода», ГО «Сокіл» та «Правого сектора» пікетували Львівську облраду з вимогою до депутатів ухвалити звернення до президента України Петра Порошенка із закликом підписати ухвалений парламентом закон про амністію у 2016 році. Учасники акції висловлювали обурення зволіканням президента з підписанням закону про амністію-2016, який також стосується бійців АТО, засуджених за незначні злочини.

Не дочекавшись розгляду даного питання депутатами, близько 50 учасників пікету, прорвавши кордон охорони і поліції, увірвалися до сесійної зали і закидали зал димовими шашками. Частині депутатів вдалося вийти, інших активісти на деякий час заблокували у заповненому димом залі.

Під час події у сесійній залі постраждала журналістка телеканалу «Перший Західний», яка перебуває на 6-му місяці вагітності. Їй в голову потрапила димова шашка. Постраждалу швидкою допомогою забрали до лікарні. Також по медичну допомогу звернулися 11 працівників поліції.

У роботі сесії було оголошено перерву до 1 червня.