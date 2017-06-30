Львівська міська рада хоче змінити межі села Пасіки-Зубрицькі

Сьогодні на сесії Львівської міської ради депутати прийняли ухвалу про погодження проекту землеустрою щодо зміни меж населеного пункту с. Пасіки-Зубрицькі Давидівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, зміни стануть чинними після прийняття постанови Верховної Ради України.

Рішення передбачає вилучення з меж м. Львова земельних ділянок загальною площею 0,3019 га та включення до меж м. Львова земельних ділянок загальною площею 0,1094 га.

Як зазначила в.о. начальника управління земельних ресурсів Ельвіра Колос, рішення було зумовлене тим, що Пасіки-Зубрицька сільська рада добровільно приєдналась до об’єднаних територіальних громад та утворилась Давидівська сільська рада Пустомитівського району.

За словами Ельвіри Колос, прийнявши ухвалу “Про погодження проекту землеустрою щодо зміни межі населеного пункту с. Пасіки-Зубрицькі Давидівської сільської ради”, буде погоджено проект землеустрою щодо зміни межі населеного пункту с. Пасіки-Зубрицькі. Зміни набудуть чинності після прийняття постанови Верховної Ради України “Про зміну і встановлення меж міста Львова”.