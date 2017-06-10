Львівська мерія вже через поліцію просить городян не влаштовувати «сміттєві» протести

Керівництво Головного управління Національної поліції у Львівській області закликає мешканців міста не вчиняти протиправних дій, не вдаватись до перекриття доріг та не створювати незручностей учасникам дорожнього руху у зв’язку з ситуацією, що склалась з вивезенням сміття у Львові.

Так, 9 червня, були зафіксовані випадки перекриття проїзних частин на трьох вулицях у Львові – Городоцькій, Володимира Великого та перехресті Наукової – Тролейбусної. В усіх випадках на місця подій виїжджали працівники поліції.

«За інформацією Львівської міської ради, на сьогодні понад третина майданчиків міста переповнені і в багатьох місцях перевізники не вивозять сміття вже понад місяць. Однак, керівництво Головного управління Національної поліції у Львівській області закликає мешканців міста Львова не вчиняти протиправних дій, не вдаватись до перекриття доріг, не висипати сміття на проїзні частини та не створювати інших незручностей учасникам дорожнього руху у зв’язку з цією ситуацією», – інформує відділ комунікації Головного управління Нацполіції області.