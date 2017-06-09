Львівська мерія попередила, що за травень субсидій не буде

З 1 травня 2017 року Кабінет Міністрів України вніс зміни у призначення субсидій. Тепер, щоб автоматично перепризначити субсидію, необхідна інформація про доходи мешканців за 4 квартали до моменту звернення – тобто з квітня 2016 року по березень 2017 року. Але такої інформації Державна фіскальна служба України (податкова) у травні не надала, тому львів’яни, як і всі мешканці України, зараз отримають квитанції на повну суму спожитих житлово-комунальних послуг.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У мерії наголосили, що як тільки відділи соціального захисту отримають такі дані з податкової, субсидія буде призначена з 1 травня і відображена у квитанціях у наступних періодах. Тому мешканцям рекомендують, якщо є змога, – оплатити рахунки повністю, якщо ні – то сплатити ту частку, яку сплачували у квітні, адже якщо буде переплата – все це буде відображено у квитанціях.

«З травня відділами соціального захисту постійно подавались запити в Державну фіскальну службу, бо автоматичне призначення субсидій є практично для усіх одержувачів. Ми звернулися у податкову, але даних за перший квартал у травні вона взагалі не надавала. Лише 6 червня почали надходити перші відповіді на наші запити, і не всі ці відповіді є, знову ж таки, коректними. Тобто в окремих випадках є відомості за перший квартал, в інших – немає. Це пов’язано з тим, що, за інформацією від податківців, є різні періоди подання звітності, і кінцевий термін подання звітності – по 1 липня. Тому вони з об’єктивних причин нам не можуть надати такої інформації, а ми, відповідно, не можемо провести автоматичний перерахунок субсидій.

До прикладу, в родині є троє осіб працездатного віку. По одній особі ми отримали коректну інформацію, по двох інших ми не отримали коректної інформації. На мій погляд, це буде неправильно, коли ми зараз прорахуємо, які нам дані давати за перший квартал. Адже ми порахуємо субсидію або в меншому розмірі, або в більшому, а згодом будемо або знімати, або додавати, і це не правильно. Ми маємо мати всю інформацію повністю коректною. Окрім того, ми не отримали інформацію з Пенсійного фонду військовослужбовців про їхні доходи. Коли отримаємо інформацію – наразі не відомо. Така ситуація по всій Україні, тому що єдиний сервер, єдина база Державної фіскальної служби є у Києві. Тільки ми будемо володіти всією необхідною інформацією, ми одразу призначимо субсидію. У квитанціях, які надійдуть у наступних періодах, буде відображена субсидія з 1 травня, тобто буде перерахунок», – розповіла начальник управління соціального захисту Наталія Демкович.

Відтак, мешканцям рекомендують, якщо є змога, – оплатити рахунки повністю, якщо ні – то сплатити ту частку, яку сплачували у квітні, адже якщо буде переплата – то вся ця інформація буде відображена у квитанціях в наступних періодах.