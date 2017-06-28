Львівська мерія погодилася передати ОДА функції з вивезення сміття з міста

Виконком Львівської міської ради 27 червня ухвалив проект рішення про врегулювання ситуації із вивезенням твердих побутових відходів з території міста Львова.

Про це повідомила керівник прес-служби Львівської міської ради Христина Процак.

Вона відмітила, що у документі, який ухвалили на виконкомі, зокрема зазначено: «Погодити надання згоди на поширення юрисдикції Львівської ОДА на вивіз сміття зі Львова; погодити спільну комплексну програму на вивіз та захоронення твердих побутових відходів з території м. Львова на 2017-2019 рр; погодити звернення до Львівської ОДА та Львівської обласної ради з пропозицією ухвалити спільну комплексну програму на вивіз та захоронення ТПВ з території м. Львова на 2017-2019 рр».

За її словами, проект рішення виконкому буде винесено першим питанням у порядку денному сесії Львівської міської ради засідання якої відбудеться у четвер, 29 червня.

Як повідомлялося, міський голова Львова Андрій Садовий на брифінгу 23 червня у Львові, назвав пропозицію львівського губернатора Олега Синютки про делегування функції управління твердими побутовими відходами (ТПВ) у Львові обласній державній адміністрації «ультиматумом», на який мерія у даній ситуації буде вимушена погодитися, «щоб уникнути подальшої сміттєвої блокади».

Нагадаємо, 22 червня голова Львівської ОДА Олег Синютка оприлюднив заяву до міського голови Львова Андрія Садового з вимогою передати Львівській ОДА функції управління ТПВ у Львові на найближчі два роки та щорічно виділяти з бюджету міста Львова субвенцію в розмірі 300 млн грн. Виконання цих та інших вимог є гарантією вивезення з міста Львова сміття на полігони у Львівській області. Також однією з умов є передання в тимчасове управління на період здійснення повноважень по вивозу ТПВ Львівською обласною державною адміністрацією львівського комунального підприємства «Львівспецкомунтранс».