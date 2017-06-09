Львівська мерія дозволила спорудження в місті нових багатоповерхівок

9 червня 2017 року, на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради прийняли 13 рішень щодо затвердження містобудівних умов та обмежень.

Зокрема, як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, виконком ухвалив рішення щодо: затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ «Експерт-інвест» багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення (№ 11 на генплані); затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ «Експерт-інвест» багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення (№ 13 на генплані); затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ «Експерт-інвест» багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення (№ 14 на генплані); затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ «Аурум-Сіті» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. М. Пимоненка, 7 зі знесенням існуючих споруд; затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ «Компанія «ФАХ» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Замарстинівській – вул. Гетьмана І. Мазепи (будинок № 2 на генплані); затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на завершення будівництва ТзОВ «Трентова ЛТД» об’єкта незавершеного будівництва з пристосуванням під офісні приміщення на вул. Персенківці, 70; затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ «Укр-Євро-Сервіс» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та даховою котельнею на вул. Трускавецькій – вул. Академіка Я. Підстригача (будинок № 1 на генплані); затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ПП «Західшляхрембуд» багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Дж. Вашингтона, 1; затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво гр. гр. Фуртаком С. Б. та Мосоріною Н. А. багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. М. Врубеля, 42-42-А зі знесенням існуючих нежитлових будівель; затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ “Житлово-будівельна компанія “Ваш дім“ багатоквартирних житлових будинків з об’єктами обслуговування на вул. Пасічній, 133 у складі будівництва: І черги багатоквартирного житлового будинку No 6 на генплані; ІІ черги багатоквартирного житлового будинку No 8-А на генплані.