«Львівобленерго» можуть продати

Брати Григорій та Ігор Суркіси ведуть переговори про продаж акцій своїх енергодистрибуційних компаній Тернопільобленерго, Прикарпаттяобленерго і Львівобленерго.

Про це повідомили джерела, наближені до Адміністрації президента, пише Економічна правда.

За словами співрозмовника, покупцем виступає найближче оточення Петра Порошенка.

Ціну майбутньої операції джерело не повідомило, уточнивши тільки, що в пакеті угоди обговорюється можливість повернення активів братів, контроль над якими вони втратили внаслідок націоналізації Приватбанку.

Також, за словами джерела, угода не стосуватиметься Запоріжжяобленерго, яке також входить в сферу інтересів Суркісів.