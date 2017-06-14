«Львівобленерго» можуть продати

Брати Григорій та Ігор Суркіси ведуть переговори про продаж акцій своїх енергодистрибуційних компаній Тернопільобленерго, Прикарпаттяобленерго і Львівобленерго.
Про це повідомили джерела, наближені до Адміністрації президента, пише Економічна правда.
За словами співрозмовника, покупцем виступає найближче оточення Петра Порошенка.
Ціну майбутньої операції джерело не повідомило, уточнивши тільки, що в пакеті угоди обговорюється можливість повернення активів братів, контроль над якими вони втратили внаслідок націоналізації Приватбанку.
Також, за словами джерела, угода не стосуватиметься Запоріжжяобленерго, яке також входить в сферу інтересів Суркісів.