Кличко увійшов до Топ-5 рейтингу WBA

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оприлюднила свій новий рейтинг боксерів суперважкій ваговій категорії.

У топ-15 рейтингу практично не відбулося жодних суттєвих змін. Українець Андрій Руденко увійшов в топ і зайняв 10-у позицію рейтингу. Британець Ділліан Уайт, який займав ще минулого місяця 12-у сходинку, з незрозумілої причини залишив топ-15 рейтингу WBA, повідомляє Братство Кличко.

29 квітня в Лондоні українець Володимир Кличко (64-5, 53 КО) і британець Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО) розіграли вакантний титул об’єднаного “Супер” чемпіона WBA у суперважкій вазі. Після поразки, Володимир опинився на 5-й позиції рейтингу WBA, а Ентоні Джошуа, рано чи пізно, доведеться битися з 1-м номером рейтингу кубинцем Луїсом Ортісом (27-0, 23 КО), який раніше був призначений обов’язковим претендентом і тепер, через суд, погрожує домагатися бою з Джошуа.

Титул звичайного, «регулярного» чемпіона WBA повинні були розіграти 3 червня 45-річний Шеннон Бріггс і 44-річний Фрес Окендо. Переможець бою Бріггс – Окендо зобов’язаний був зустрітися з 40-річним Олександром Устиновим, що займає 2-ю позицію в рейтингу. Однак, Шеннон Бріггс провалив допінг-тест і бій скасували. Володимир Хрюнов, співпромоутер білоруського супертяжа Олександра Устінова, заявляв, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) повинна прийняти рішення щодо ситуації навколо титулу WBA Regular – титул звичайного чемпіона в суперважкій вазі.

Після появи інформації про позитивному тесті Бріггса, Володимир Хрюнов подав заявку в WBA про заміну скандального американця на Олександра Устінова і планував бій Окендо – Устинов на 8 липня в Лондоні, в тому ж боксерському шоу, де буде брати участь британець Хьюї Ф’юрі і планував повернутися на ринг його скандальний двоюрідний братик – Тайсон Ф’юрі, так як ще одним співпромоутером Устинова є відомий британський промоутер Френк Уоррен, який і влаштовує цей боксерський вечір.

Але, як видно з оновленого рейтингу, ситуація навколо титульного бою за «регулярний» пояс чемпіона WBA поки «заморожена» та резолюцію WBA все ще не прийняла, повідомляє УНІАН.