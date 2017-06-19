Гройсман запропонував виділити Львівській області 50 млн грн на будівництво полігону для сміття

Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував виділити Львівській обласній державній адміністрації 50 млн грн на будівництво полігону для твердих побутових відходів.

Про це глава уряду повідомив на селекторній нараді в Києві, передає УНІАН.

«Можливо, ваше комунальне обласне підприємство взялося б за будівництво полігону. Я готовий внести пропозицію уряду виділити 50 млн грн із резервного фонду для будівництва полігону у Львівській області. Візьміть і зробіть, якщо вони (муніципальна влада – УНІАН) не можуть цього зробити. Або попросіть у місцевої влади графік, коли буде остаточно вирішено це питання», – сказав Гройсман.