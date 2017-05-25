Гройсман вибачився перед жителями Львова за те, що Садовий не вирішує проблему сміття

Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за тривалі проблеми з вивезенням твердих побутових відходів з міста.

Про це глава уряду заявив на засіданні уряду в середу, передає УНІАН.

«Я вважаю, що Андрій Садовий – мер вже 11 років, і за 11 років він міг побудувати 15 сміттєвих полігонів і сміттєпереробних заводів. Маючи мільярди гривень на рахунках, він просто не здатний. Я не розумію, чому так довго не вирішується питання сміття у Львові. Я один раз допоміг, другий раз допоміг, втретє допоміг. Мені вже люди відмовляють, бо вони не хочуть, щоб на їхню територію нескінченно возили сміття зі Львова», – сказав прем`єр.

При цьому Гройсман підкреслив, що вирішення подібних проблем перебуває в компетенції місцевих органів влади, а уряд забезпечує всю необхідну підтримку.

«Що ще я повинен зробити, щоб ти навів порядок у своєму місті? Хочеш, щоб я вибачився? Ну давай, я вибачусь перед жителями Львова за те, що ти 11 років не вирішуєш цю проблему», – зазначив глава уряду.