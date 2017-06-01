Головним тренером “Динамо” став Хацкевич

Новим головним тренером ФК «Динамо» Київ сьогодні призначено Олександра Хацкевича, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Контракт із білоруським спеціалістом розрахований на два роки. До тренерського штабу Олександра Миколайовича ввійшли Максим Шацьких, Олег Лужний та тренер воротарів Михайло Михайлов. Відбулися зміни й у тренерських штабах молодіжної та юнацької команд «Динамо». «Динамо» U-21 тренуватимуть Юрій Мороз та Сергій Федоров, а «Динамо» U-19 – Ігор Костюк. Олександр Хацкевич народився 19 жовтня 1973 року у Мінську.

Футбольну кар’єру розпочинав у мінському «Динамо», звідки у 1996 році перейшов до київського «Динамо». За «біло-синіх» грав до 2004 року, здобувши разом із «Динамо» багато трофеїв: сім разів ставав чемпіоном України та чотири рази – володарем Кубка України. Потім недовгий час виступав за китайський «Тяньцзинь Теда» та латвійську «Венту».

Завершував кар’єру в рідному мінському «Динамо». Тренерську кар’єру розпочав у 2007 році у якості граючого тренера «Динамо» (Мінськ). Далі очолював юнацьку збірну Білорусі U-18 та ФК «Вітебськ». З 1 лютого 2010 по квітень 2011 року працював асистентом головного тренера національної збірної України. У грудні 2010 року очолив молодіжну команду київського «Динамо», влітку 2013 року – «Динамо-2». 4 грудня 2014 року був призначений головним тренером національної збірної Білорусі, яку очолював до 6 грудня 2016 року.

31 травня посаду тренера “Динамо” залишив Сергій Ребров, який пропрацював 3 роки й здобув п`ять трофеїв – два титули чемпіона України, два Кубки й Суперкубок країни.