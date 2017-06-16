Футбольні матчі скоротять до 60 хвилин чистого часу

Невдовзі футбольні матчі триватимуть 60 хвилин чистого часу. Таку пропозицію внесла IFAB (Міжнародна рада футбольних асоціацій). Ця організація займається регулюванням правил гри в футбол і вона розробила нову стратегію під назвою Play Fair! («Грай чесно!»). Ця стратегія спрямована на підвищення видовищності футбольних матчів.

Про це повідомляє офіційний сайт IFAB.

Пропонується, зокрема, скоротити час гри з 90 хвилин «брудного» часу до 60 хвилин чистого – із зупинками секундоміра під час пауз, як це відбувається, наприклад, в хокеї і баскетболі. Крім того, IFAB пропонує призначати пенальті замість вільного удару в випадках, коли воротар бере м’яч в руки в штрафному майданчику після пасу ногою від свого гравця.

Ще одна з ідей – вилучати футболіста, який навмисне забиває гол рукою або відбиває м’яч на лінії воріт. Якщо гравець вибиває м’яч рукою з порожніх воріт, то пропонується зараховувати гол.

Нагадаємо, що у футболі вже використовується нововведення IFAB – відеоповтори. В деяких чемпіонатах і турнірах їх використовують у спірних ситуаціях з голами, вилученнями і пенальті.