Фонд гарантування відновлює виплати вкладникам «Фідобанку» і «Євробанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відновлює виплати вкладникам «Фідобанку» і «Євробанку», повідомляється на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, з 19 червня по 31 липня вкладники «Фідобанку» можуть звернутися до установ банку ПУМБ для виплати відшкодувань. Вкладники «Євробанку» з 20 червня по 1 серпня можуть звертатися в «Таскомбанк».

Як повідомлялося, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію у «Фідобанк» 20 травня. З 20 липня фонд почав процедуру ліквідації банку.

«Фідобанк» (раніше банк «Ажіо», «СЕБ Банк», Київ) працював на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адаричу.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію в «Євробанк» 17 червня 2016 року на підставі рішення Національного банку України про визнання цього банку неплатоспроможним.

За інформацією НБУ, через місяць після узгодження продажу в травні 2016 року 50% акцій «Євробанку» громадянину Казахстану Болату Назарбаєву ці акції так і не були передані у його власність, у зв`язку з чим регулятор вважає кінцевими власниками банку на момент визнання його неплатоспроможним Олександра Адарича і Вадима Пушкарьова.

«Євробанк» працював на ринку України з 2005 року і належить до невеликих фінустанов, посідаючи станом на 1 квітня 2016 року 47-е місце серед банків за обсягом активів.