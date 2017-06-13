ФК «Карпати» може очолити іспанський тренер

Претендентом на посаду головного тренера «Карпат» є іспанець Серхіо Наварро, повідомляє Zaxid.net з посиланням на видання Sport Arena.

Новий виконавчий директор клубу Даріо Друді вже веде переговори з іспанським спеціалістом.

Наразі Серхіо Наварро перебуває на посаді директора з методології академії іспанського «Вільярреалу», де він працює з 2014 року. Він контролює роботу усіх дитячих, юнацьких і молодіжних команд клубу. Цікаво, що у професійному бекграунді іспанця є робота у російському «Рубіні», де він також працював з молодіжними командами.

Нагадаємо, нещодавно білоруський тренер Олег Дулуб оголосив про свою відставку з посади головного тренера «Карпат» через сімейні обставини.

Також у львівському клубі відбулась ще одна важлива кадрова зміна – виконавчим директором «Карпат» став 30-річний аргентинець Даріо Друді, який до того очолював кілька місяців «Зірку» з Кропивницького.