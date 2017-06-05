Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал

Українка Еліна Світоліна здобула важку перемогу в 1/8 фіналу Ролан Гаррос над 290-ю ракеткою світу Петрою Мартіч, яка сенсаційно пробилася крізь кваліфікацію і три раунди основної сітки в четверте коло змагань.

На початку зустрічі Світоліна часто помилялася (16 невимушених помилок в першому сеті), і сильніше у стартовій партії виявилася хорватська тенісистка, яка перемогла з рахунком 6:4. Сет тривав 39 хвилин.

Друга партія почалася з брейка на подачі Світоліної, причому хорватка виграла гейм всуху! Але вже на наступний гейм Еліна вийшла більш зібраною і повернула брейк. Суперниці агресивно діяли на чужих подачах і надалі. В результаті українка виконала три брейки у другій партії, змусивши нервувати хорватську тенісистку – в кінцівці сету та ледь не розбила ракетку. Партія завершилася перемогою Еліни – 6:3. Між другою і третьою партіями Світоліна взяла медичний тайм-аут – очевидно через проблеми зі спиною. Було помітно, що самопочуття Світоліної далеко не найкраще.

Вирішальним міг стати шостий гейм третього сету, коли Світоліна знову упустила свою подачу під нуль. Наступний гейм був також за хорваткою, і вона повела – 5:2. Еліна взяла свою подачу, але основним завданням було не дати подати хорватці на матч. Українка отримала два брейк-пойнти і зуміла реалізувати другий, таким чином зрівнявши рахунок за брейками. Взявши контроль над грою в свої руки, Еліна дотиснула суперницю, завершивши партію і весь матч п’ятьма переможними геймами поспіль. 7:5.

Матч тривав 2 години 5 хвилин. Еліна Світоліна (Україна) – Петра Мартіч (Хорватія) – 4:6, 6:3, 7:5 Суперницею Еліни Світоліної у чвертьфіналі стане третя ракетка турніру і головний фаворит Ролан Гаррос румунка Симона Халеп, яка не затратила великих зусиль і розгромила в паралельному матчі іспанку Карлу Суарез Наварро з рахунком 6:1, 6:1.

Нагадаємо, Світоліна і Халеп зустрічалися всього два тижні тому у фіналі турніру серії Premier 5 в Римі, і Світоліна переграла румунку в трьох сетах, завоювавши четвертий титул у цьому році, – повідомляє УНІАН.