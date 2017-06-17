ДСНС попереджає про підйом рівнів води на річках Львівщини

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про підйом рівнів води на річках західних областей.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

«17 – 18 червня внаслідок дощів очікується підвищення рівнів води, без негативних наслідків, над рiвнями води на 8.00 16 червня: на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута, Сірета- 0,3 – 1,5 м; річках басейну Прип`яті, річках Закарпаття – 0,2- 1,0 м (на малих водотоках можливий швидкоплинний підйом рiвнiв води на 0,2- 0,7м)», – йдеться у повідомленні.

У ДСНС зауважили, що в карпатському регіоні при сильних зливах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.