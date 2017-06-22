Дружина мера Львова прийшла на протест під ОДА «на підтримку міста»

Сьогодні у Львові близько 20 городян зібрали на пікет біля Львівської ОДА «на підтримку міста». Серед них була присутня дружина міського голови Львова Катерина Кіт-Садова.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, дружина міського голови Катерина Кіт-Садова та небайдужі мешканці міста прийшли, щоб висловити підтримку міста у ситуації з вивезенням відходів. Під час зібрання львів’яни поспілкувалися із головою ЛОДА Олегом Синюткою.

«Я очікувала, що є люди за Львів і за Україну, які не піддаються маніпуляціям тої центральної влади, яка у нас є. Є вільні, свобідні люди – які живуть в правді. Це найважливіше. Ми прийшли сьогодні сюди, щоб це засвідчити. Що ми підтримуємо Березюка, який голодує в Києві, Сироїд, Пастуха, Садового, позицію Самопомочі. Ми не очікуємо, що до нас хтось має виходити, нас хтось має слухати. Ми зібралися, щоб сказати – є ти, є я, є вона, є він, які підтримують тих людей, що зараз голодують в Києві. Які хочуть, щоб Львів жив нормально. І які бачать свавілля влади, спрямоване проти українського народу», – заявила дружина міського голови Катерина Кіт-Садова.

«Мій прихід був випадковий. Я отримав смс-ку від моїх друзів. Думаю, що багато людей зовсім недавно – за годину до цього почули про це. Це не протест – це мирний вислів того, що громадяни бачать. Вони раді б допомогти, але реально бачать, що йде блокада, про яку вже всі ЗМІ говорять. Це лише спалах, іскра. Це збір інтелігенції, яка висловлює ще раз свою думку щодо ситуації. Цих людей буде більше. І вони будуть тут. Громадяни, як ніхто, знають реальність», – каже львів’янин Олег Стефан.