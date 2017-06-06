Дрогобич та Трускавець отримали містобудівні повноваження

До процесу децентралізації системи держархбудконтролю приєдналися ще два міста на Львівщині – Дрогобич та Трускавець. Відповідні акти приймання-передавання справ 6 червня підписали голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський та міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Таким чином на сьогодні вже 4 населені пункти Львівської області перебрали на себе функції держархбудконтролю. Загалом же можливістю отримати повноваження, необхідні для вдосконалення містобудівних процесів, скористались 70 українських міст та селищ.

Дрогобич і Трускавець – у числі лідерів у регіоні за економічними показниками і мають всі передумови для подальшого інтенсивного розвитку.

Як зазначив голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев, ефективна реалізація нових містобудівних повноважень стане додатковим імпульсом для покращення якості життя громад Трускавця і Дрогобича.

«Це прискорить розбудову промислової, соціальної та житлової інфраструктури, допоможе створити нові робочі місця та залучити привабливі інвестиційні проекти», – підкреслив Олексій Кудрявцев.

З усіх питань, що стосуються державного архітектурно-будівельного контролю, мешканці Трускавця та Дрогобича можуть звертатися до новоутвореного органу держархбудконтролю у своєму місті. У Трускавці новоутворена Інспекція знаходиться за адресою: м. Трускавець, вул. Бориславська, 1, каб. 16. У Дрогобичі – за адресою: м. Дрогобич, пл. Ринок, 1, каб. 49, 51.