Додаткова сесія зовнішнього оцінювання триватиме з 3 до 12 липня

Розпочинається додаткова сесія 3 липня тестуванням з української мови і літератури, 4 липня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з англійської та російської мов, 5 липня – з математики, 6 липня – з історії України, 7 липня – з біології, іспанської, німецької, французької мов, 10 липня – географії, 11 липня – з фізики. Завершується додаткова сесія 12 липня тестуванням з хімії.

За словами директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариси Середяк, учасниками додаткової сесії стануть кремі категорії осіб, які не мали можливості зареєструватися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період, а також учасники, які зареєструвались в основний період, але не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з поважних причин. Такі особи до комплекту документів додають заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного предмета під час додаткової сесії та документ, що підтверджує причину.

На участь у додатковій сесії ЗНО з різних предметів у Львівській області зареєструвались 136 осіб.