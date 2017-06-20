Для абітурієнтів ВНЗ Міносвіти запровадило регіональні коєфіціенти

На цьогорічній вступній кампанії під час зарахування студентів будуть застосовуватися коефіцієнти, які множитимуть на здобутий результат ЗНО вступника, бал атестата й інші додаткові досягнення, залежно від регіонального та галузевого показників, а також належності до сільської місцевості. Про це під час прес-конференції 27 червня заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, повідомляє Zaxid.net.

Регіональний коефіцієнт становить 1 для ВНЗ, розташованих у Києві. Тобто коли абітурієнт вступатиме у столичний виш, його результати множитимуть на 1.

У містах Львів, Дніпро, Одеса, Харків діє коефіцієнт 1,01. У ВНЗ Донецької чи Луганської області – 1,03. У всіх інших містах України – 1,02.

«Таким чином ми мотивуємо абітурієнтів, щоб вони зважували, чи варто їхати до Києва, чи можна навчатися ближче до місця проживання, тому що серед регіональних університетів ми також маємо хороші вищі навчальні заклади», – пояснила Гриневич.

Галузевий коефіцієнт покликаний мотивувати вступників подавати свої заяви за пріоритетними інженерними та природничими спеціальностями. Наприклад, на такі спеціальності коефіцієнти будуть становити 1,03.

Сільський коефіцієнт повинен посприяти і підтримати дітей із сільської місцевості, упевнені у Міносвіти.

«Ми не можемо створити рівного доступу для отримання освіти у селі та в місті, але вважаємо, що необхідно підтримати сільську молодь – для неї визначений коефіцієнт 1,02», – додала Гриневич.

За словами міністра, цього року вступник може подати 9 заяв на 4 спеціальності. Це можуть бути заяви як до одного вишу, так і 9 заяв у різні університети.

Під час вступної кампанії діятиме система широкого конкурсу. Навпроти кожної із заяв, які вступники подаватимуть онлайн через електронний кабінет, потрібно буде вказати пріоритет від 1 до 9.

1 – це така спеціальність у певному виші, на якій студент хоче навчатися передовсім. Далі до 9 – за спадним принципом.

Цьогоріч виші зможуть збільшити обсяг свого державного замовлення на 10%, якщо на їхні спеціальності подаватимуться вступники із високими балами сертифікатів ЗНО.