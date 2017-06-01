Держархбудінспекція забронила у Львові будівництво житлового кварталу на вул. Шевченка

Cкасовано дію містобудівних умов та обмежень щодо будівництва житлового кварталу у Львові.

Як повідомили у прес-службі Держархбудінспекції, департаментом ДАБІ у Львівській області проведено позапланову перевірку уповноважених органів містобудування та архітектури щодо законності видачі ними містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки під будівництво кварталу житлової забудови зі супутніми об’єктами соціально-побутової інфраструктури за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 60.

Зокрема, було здійснено перевірку діяльності Виконавчого комітету Львівської міської ради та Управління архітектури та урбаністики Львівської міської.

Під час контрольно-інспекційних заходів посадовими особами ДАБІ встановлено, що уповноваженими органами було затверджено ТзОВ «Патриаком» 9 містобудівних умов і обмежень за зазначеною адресою, але із порушенням вимог чинного законодавства.

За результатами проведеної позапланової перевірки прийнято рішення про скасування дії даних містобудівних умов і обмежень.

У подальшому Департаментом також вживатимуться невідкладні заходи в порядку нагляду щодо зупинення виконання будівельних робіт на об’єкті будівництва по вул. Шевченка, 60 у м. Львові.