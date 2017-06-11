Біля Львова внаслідок лобового зіткнення легковиків загинуло немовля, травмовано п’ятеро осіб

На об’їзній дорозі Львова під час ДТП п’ятеро осіб травмовано, загинув семимісячний хлопчик.

Як повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції області Світлана Добровольська, дорожньо-транспортна пригода сталася 11 червня близько 14.00 біля села Сокільники.

29-річний водій Chevrolet Niva, мешканець Сколівського району, виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв лобове зіткнення з автомобілем Mazda, за кермом якого перебував 35-річний житель Пустомитівського району.

Внаслідок ДТП постраждали водій та четверо пасажирів іномарки (автомобіля Mazda), їх з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано. На місці аварії загинув семимісячний хлопчик, якого тримала на руках мати, пасажир іномарки.