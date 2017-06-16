Біля Консульства Польщі у Львові встановлять пост охорони

16 червня на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради прийняли рішення про погодження встановлення споруди поста охорони порядку біля будівлі Генерального Консульства Республіки Польща у Львові.

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, рішення ухвалене з метою запобігання порушенням правопорядку та громадського спокою, які систематично відбуваються біля будівлі Генерального Консульства Республіки Польща у Львові.

Споруду посту охорони порядку виготовить та встановить військовій частина 4114 Національної гвардії України. Пост матиме розміри 2500х4000 мм. Схема розташування споруди буде погоджена з управлінням регулювання забудови департаменту містобудування.