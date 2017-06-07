Більшість українців виступає за збереження виплати пенсій працюючим пенсіонерам – опитування

Понад 60% українців виступає за збереження в повному обсязі виплати пенсій працюючим пенсіонерам.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру ім.Разумкова.

Зокрема, 61,5% громадян вважають, що працюючим пенсіонерам слід платити пенсію у тому ж розмірі, що й непрацюючим. 16,8% опитаних дотримуються думки, що працюючим пенсіонерам слід обмежувати розмір державної пенсії, а 8,7% − що працюючим пенсіонерам взагалі не слід платити державну пенсію.

Водночас переважна більшість громадян вважають неприйнятним спеціальне пенсійне забезпечення чиновників вищого рангу (92,8% не підтримують це), державних службовців (84,4%), суддів (89,6%). Але 75,7% респондентів підтримують спеціальне пенсійне забезпечення для представників професій зі шкідливими умовами праці, 62,8% − спеціальні умови пенсійного забезпечення військовослужбовців.

Спеціальне пенсійне забезпечення представників інших силових структур відносна більшість опитаних (47,9%) не підтримує (підтримують 30,1%).

Разом із цим респонденти зазначають, що якщо б у них були можливості заощаджувати або робити певні вкладення, 38,3% опитаних вкладали би в освіту і здоров’я дітей, щоб вони могли отримати хорошу роботу, а потім допомагати своїм батькам-пенсіонерам. 38% сказали, що вкладали б у нерухомість, 28% купували б тверду валюту, банківські метали, ювелірні вироби, 23,5% вкладали б у свою освіту і здоров’я, щоб мати можливість працювати і по досягненню пенсійного віку, 21,3% накопичували б кошти на депозитних банківських рахунках. Лише 12,1% опитаних робили б внески до недержавного пенсійного фонду, а 7,2% − вкладали б у цінні папери.

***Дослідження проводилося з 19 по 25 травня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Опитано 2024 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.