Безвізом скористалось вже 18 тисяч українців

Сьому добу дії безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом, кордон з ЄС при наявності лише біометричного паспорта перетнули 18 тисяч українців. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Від початку запровадження безвізу станом на 18 червня кордон з країнами ЄС перетнули 441 тисяча громадян України, пише Львівський портал.

Із них – 90 тисяч наших співвітчизників під час подорожі використовували біометричні паспорти, 18 тисяч українців скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон маючи лише біометричний паспорт.

Прямуючи в країни Європи в рамках безвізових подорожей 5 728 громадян, а це 32%, скористалися авіаційним транспортом. Інші прямували залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордоні з ЄС, більшість з яких на кордоні з Польщею (7 500 громадян України) та Угорщиною (2 270 громадян України).

Прикордонники наголошують, що лише протягом доби від 6-ї ранку 17 червня до 6-ї години 18 червня кордон з країнами ЄС по безвізу перетнули більше 5 тисяч наших співвітчизників.

З початку впровадження безвізу у перетині кордону відмовлено 22 громадянам України.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС українцям треба мати біометричний паспорт і , якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність тощо.