Безвіз з Євросоюзом запрацює за місцевим часом кожної країни-члена впродовж ночі 11 червня – МЗС

Міністерство закордонних справ України радить українцям звернути увагу, що безвізовий режим з Європейським Союзом (окрім Великої Британії та Ірландії) та іншими країнами Шенгенської зони запрацює за місцевим часом кожної країни-члена впродовж ночі 11 червня.

Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, передає УНІАН.

”У неділю, 11 червня 2017 року, починаючи з 00 години 00 хвилин, набирає чинності рішення Європейського Союзу про безвізові поїздки громадян України”, – зауважив Кирилич.

”Звертаємо увагу громадян, які вже в перші години 11 червня планують здійснити поїздку до країн ЄС, що у кожній державі рішення набуде чинності за місцевим часом, який може бути відмінним від українського”, – наголосив він.

Кирилич додав, що перевірити поточний місцевий час у європейських столицях і найбільших містах можна за декількома посиланнями в мережі Інтернет.

Зокрема, до цих посилань відносяться http://24timezones.com/eu_map/europe_time_uk.htm#/map, https://www.timeanddate.com/worldclock/custom.html?continent=europe та http://localtimes.info/Europe/.

”При плануванні подорожей радимо ретельно розраховувати маршрут і час прибуття до відповідної країни з метою уникнення непорозумінь на кордоні та скорочення часу проходження паспортного контролю”, – додав він.