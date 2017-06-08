Автошляхи України з 12 червня патрулюватимуть екіпажі дорожньої поліції

З понеділка, 12 червня, перші 30 нарядів дорожньої поліції вийдуть на патрулювання на 10 основних автомагістралях України.

Про це заявив глава Національної поліції України Сергій Князєв, повідомили у прес-службі відомства.

Зазначається, що екіпажі дорожньої поліції нестимуть службу на сучасних автомобілях марки «Hyundai».

«За згодою міністра внутрішніх справ, вчора ми підписали наказ про запуск на 10 основних магістралях нашої держави нарядів дорожньої поліції», – сказав Князєв.

Він додав, що дорожня поліція розпочне свою роботу вже 12 червня та повністю замінить стару систему Державтоінспекції.

«Я думаю, з понеділка складова дорожньо-транспортних пригод на основних автомагістралях буде докорінно змінена», – зауважив керівник Нацполіції.